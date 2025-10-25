У Двох районах столиці вирують сильні пожежі у нежитловому секторі.

Під ранок окупанти завдали ракетного удару по Києву. В місті пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого в Дарницькому і Деснянському районах спалахнули пожежі. На даний час відомо про 8 поранених.

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки фіксуємо пожежі на кількох локаціях в лівобережній частині міста. Уточнюємо", - повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За даними мера Києва Віталія Кличка, в Дарницькому і Деснянському районах спалахнули пожежі. В Дарницькому районі в одному з житлових будинків вибило вікна.

Майже о 5 ранку Кличко повідомив про збільшення кількості поранених 8,. троє з них госпіталізовані.

"Наразі 8 постраждалих у столиці. Великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах", - деталізував мер.

Удар по Києву

О 3:51 у столиці була оголошена повітряна тривога. "Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомляли тоді Повітряні сили ЗСУ. А вже о 3:54 в Києві пролунала серія потужних вибухів

Тоді ж начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці працює протиповітряна оборона, оскільки ворог атакує місто ракетами.

У ніч на 22 жовтня в Києві також працювала протиповітряна оборона. Цілу ніч ворог бив по столиці дронами, а рано в ранці в хід пішли крилаті ракети. В результаті того удару прильоти були зафіксовані в цілій низці столичних районів. Крім того, двоє людей загинули, ще 21 особа отримала поранення, з них - 5 дітей.

