Влада Бельгії захищає блокування прем'єр-міністром Бартом де Вевером плану допомоги Києву.

Євросоюз "не готовий" зробити безпрецедентний крок із вилучення заморожених російських активів на суму 140 млрд євро для надання Україні величезного кредиту.

В інтерв'ю виданню POLITICO Хаджа Лахбіб, колишня міністерка закордонних справ Бельгії, попередила, що ще треба буде виконати велику роботу для мінімізації правових ризиків і справедливого розподілу їх між Бельгією, іншими країнами ЄС і навіть країнами "Великої сімки", перш ніж план буде реалізовано.

Відео дня

Вона вважає, що інші країни ЄС, де зберігаються російські активи, не вживають достатніх заходів для переказу коштів Україні, зазначивши, що Бельгія, яка зберігає більшу частину коштів у фінансовому депозитарії Euroclear, уже перерахувала накопичені відсотки на підтримку України.

Видання зазначило, що коментарі Лахбіб послідували за провалом плану з вилучення російських активів, заблокованих у ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Ми не готові. Це безпрецедентно. Ми робимо це вперше, тому ми перебуваємо на території, яку необхідно дуже ретельно вивчити, щоб врахувати всі можливі наслідки", - заявила Лахбіб, яка відповідає за гуманітарну допомогу та управління кризами, на запитання про причини відтермінування пропозиції.

За її словами, ці активи належать Центральному банку РФ і захищені міжнародним правом, яке має дотримуватися. "Бельгія... розуміє, що потрібно діяти обережно", - сказала вона.

Лахбіб заявила, що не "називатиме й не ганьбитиме" інші країни Євросоюзу, де розміщені російські активи, але засумнівалася в тому, що вони повною мірою відіграють свою роль у використанні відсотків за цими активами для допомоги Україні, як це зробила Бельгія.

Видання нагадало, що російські гроші розміщені також у Франції, Люксембурзі та Німеччині.

Лідери ЄС пообіцяли ще раз розглянути варіанти, запропоновані Єврокомісією, включно з використанням цих активів, на наступній зустрічі в грудні. На запитання, чи буде план готовий до затвердження на той час, Лахбіб відповіла обережно.

"Якщо у нас будуть хороші юристи, хороша система, підтримка "Великої сімки", 27 держав-членів, і всі вони будуть готові взяти на себе відповідальність за Бельгію, все може піти швидко. Запитайте інших. Чи готові вони?", - сказала вона.

Репараційний кредит Україні

Згідно з механізмом, який розробили в Євросоюзі, гроші Київ отримає як "репараційний кредит", що підлягає поверненню тільки в разі, якщо РФ у майбутньому відшкодує збитки, завдані війною.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заблокував цей план на саміті лідерів Європейської ради, побоюючись юридичних і фінансових заходів у відповідь з боку російського диктатора Володимира Путіна.

Однак, якщо ці 140 млрд євро російських активів будуть спрямовані до Києва, цього буде достатньо для задоволення українських потреб щонайменше на наступні 2 роки.

Вас також можуть зацікавити новини: