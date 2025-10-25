У Канаді розраховують на розвиток торговельних відносин із

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні на тлі зростаючої напруженості в торговельних відносинах зі США намагається зміцнити економічні зв'язки з Китаєм та Індією. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Карні вирушив у масштабне турне країнами Азії. Він заявив, що має намір налагодити торговельні відносини з країнами регіону.

"Ми не можемо контролювати торговельну політику США. Що ми можемо контролювати, так це розвиток нових партнерських відносин і можливостей, зокрема з економічними гігантами Азії", - сказав прем'єр Канади журналістам перед поїздкою в Азію.

У виданні поділилися, що Карні вирушив до Малайзії на саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), що розпочнеться вже 26 жовтня, а потім відвідає Сінгапур, після чого 29 жовтня відправиться на форум Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї.

Цей крок став кульмінацією торговельних суперечок між США і Канадою, підкреслили у виданні. Журналісти нагадали, що раніше Вашингтон запровадив мита на канадську сталь, алюміній і автомобілі, а Оттава у відповідь запровадила власні контрзаходи.

У виданні зазначили, що 23 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про припинення всіх торговельних переговорів із Канадою. Журналісти пояснили, що причиною, найімовірніше, стала рекламна кампанія, запущена провінцією Онтаріо, в якій використовувалися архівні кадри з виступу 40-го президента США Рональда Рейгана. На цих кадрах колишній американський лідер критикував політику митних тарифів.

Трамп назвав цю рекламу "шахрайською". Він також звинуватив Канаду в тому, що країна намагається вплинути на рішення американських судів.

У виданні додали, що в кулуарах саміту АТЕС очікують на зустріч Карні з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Президент Бізнес-ради Канади Голді Гайдер у коментарі журналістам заявив, що очікує на "конкретні кроки, які відкриють нові ринки і залучать інвестиції".

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мито в розмірі 35% на імпортні товари з Канади. Також він попередив про повсюдне підвищення мит на 15% або 20% для більшості інших країн.

За даними Sky News, у листі до канадського прем'єр-міністра Марка Карні американський лідер написав, що США мають чимало проблем із Канадою, яка "має багато тарифних і нетарифних політик і торговельних бар'єрів".

Крім того, у червні Трамп США припиняють усі обговорення угоди про торгівлю з Канадою. За його словами, Оттава ввела податок на цифрові послуги, спрямований проти американських технологічних компаній.

