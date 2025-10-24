Разом з тим, 140 ракет буде вироблено з випередженням графіку.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував намір його країни прискорити виробництво ракет для зміцнення українських сил протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про понад 5 тисяч легких багатоцільових ракет. Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр Британії сказав на пресконференції за підсумками засідання Коаліції охочих у Лондоні.

"Ми зміцнюємо протиповітряну оборону України, аби захистити її цивільне населення і енергетичну інфраструктуру", - наголосив Стармер.

У зв’язку з цим, як оголосив британський прем’єр, Британія прискорює програму з виробництва ракет для протиповітряної оборони, аби надати Україні понад 5 тис легких багатоцільових ракет.

Він додав, що завдяки цій програмі створено сотні робочих місць у Белфасті.

"І вони працюють зараз над постачанням додаткових 140 ракет з випередженням графіку для зміцнення оборони України", - заявив Стармер.

Окрім того, як пообіцяв прем’єр Британії, буде продовжуватися військовий тиск на російського диктатора Володимира Путіна завдяки продовженню постачанню до України далекобійних спроможностей.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський подякував Стармеру і народу Великої Британії за постійну підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

"Сьогодні обговорили з Прем’єр-міністром розвиток оборонної співпраці та можливості для збільшення тиску на Росію. Продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Зеленський на початку зустрічі з Стармером заявив, що Росія постійними атаками планує створити в Україні гуманітарну катастрофу. Зеленський погодився зі Стармером, що Путін не показує бажання припинити війну.

