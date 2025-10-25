Синагога, натхненна давньоримською цивільною архітектурою, була побудована в стилі базиліки.

На півночі Ізраїлю нещодавно було виявлено 1500-річну синагогу. Як пише Fox News, це відкриття проливає світло на тривалу єврейську присутність у цьому регіоні, яка також сприяла виникненню раннього християнства.

Зазначається, що вона була знайдена в природному заповіднику Ієхудія на Голанських висотах. Розміри споруди становлять приблизно 13 метрів завширшки та 17 метрів завдовжки. Синагога, натхненна давньоримською цивільною архітектурою, була побудована в стилі базиліки.

Раніше проведені дослідження показали, що в цьому районі знаходилася синагога, але її місце розташування досі залишалося загадкою. До цього археологи виявили в цьому районі близько 150 фрагментів, включно з барабанами колон, декорованим базальтовим камінням і прикрасами менори. Деякі матеріали були повторно використані в покинутому сирійському селі на території заповідника.

"Тепер, після цілеспрямованих розкопок, уперше виявлено саму споруду: два ряди тесаного каміння, що утворюють південну стіну, з трьома прорізами. Поруч було знайдено дві перемички, близькі до їхнього первісного положення, одна з яких прикрашена", - йдеться в прес-релізі університету Хайфи.

Цікаво, що лави, прорізи в стіні, зверненій до Єрусалиму, і колони - все це характерно для стародавніх ізраїльських синагог. Археолог Мехаель Осбанд розповів, що барабани колон були встановлені вздовж сільської стежки, що заінтригувало археологів:

"Уже на початку розкопок було виявлено десятки архітектурних фрагментів, а пізніше, на наш подив, було виявлено південну стіну споруди з трьома прорізами, зверненими до Єрусалиму".

Дрор Бен-Йосеф, археолог з Управління природи і парків Ізраїлю, заявив, що планує зробити синагогу доступною для туристів після завершення розкопок.

"Крім цієї синагоги, на Голанах було виявлено близько 25 інших стародавніх синагог, що свідчить про сильну єврейську присутність там. Ці синагоги служили не тільки місцем молитви, а й центрами навчання і поширення єврейської грамотності. Мудреці відвідували ці будівлі і поширювали єврейські знання серед усіх членів громади, від малого до великого", - пояснив він.

