Дмитрієв заявив, що дипломатичне врегулювання війни може бути вироблено за участю США.

Голова Російського фонду прямих інвестицій і спеціальний представник глави РФ Кирило Дмитрієв заявив, що Москва, США та Україна близькі до дипломатичного врегулювання, яке дасть змогу покласти край війні. Про це пише Reuters.

"Я вважаю, що Росія, США і Україна насправді досить близькі до дипломатичного врегулювання", - сказав Дмитрієв журналістам після прибуття до Вашингтона для переговорів з американськими чиновниками.

Раніше європейські дипломати повідомили агентству про те, що країни Європи спільно з Україною працюють над новою пропозицією про припинення вогню по нинішній лінії фронту. Згідно з цим планом, США відіграють центральну роль у врегулюванні.

"Це великий крок з боку президента Зеленського - вже визнати, що йдеться про лінії фронту. Ви знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що Росія має повністю піти, тож, насправді, я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного врегулювання, яке може бути вироблено", - прокоментував це Дмитрієв.

В агентстві зазначили, що візит спецпосланця російського диктатора Володимира Путіна до США відбувається на тлі нещодавно оголошених американських санкцій проти Москви. Проте, за словами Дмитрієва, діалог між Росією і США триватиме.

"Звичайно, це можливо тільки в тому разі, якщо інтереси Росії будуть враховані і до них ставитимуться з повагою", - підкреслив він.

Візит Дмитрієва до США - що відомо

Раніше CNN повідомило, що голова Російського фонду прямих інвестицій і спеціальний представник глави РФ Кирило Дмитрієв прибув до США для офіційних переговорів із представниками адміністрації президента Дональда Трампа. Зустріч відбувається всього через кілька днів після того, як Вашингтон оголосив про нові жорсткі санкції проти Москви.

В Axios зазначили, що у Дмитрієва запланована зустріч із посланником Білого дому Стівом Віткоффом. Вона відбудеться в Маямі вже 25 жовтня.

