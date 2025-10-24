Ситуація в енергетиці залишається напруженою, тож електроенергію продовжують давати порціонно.

В суботу, 25 жовтня, в частині регіонів України будуть застосовуватись погодинні графіки відключень світла для населення. Обмеження подачі електроенергії діятимуть з 7 ранку до 23 вечора, повідомляє "Укренерго" в Telegram.

Причина запровадження обмежень незмінна – це наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, йдеться в повідомленні.

Для побутових споживачів діятимуть від 1 до 2 черг відключення.

Щодо промисловості, то до них будуть застосовані обмеження потужності з 08:00 до 23:00.

При цьому енергетики додають, що ситуація в системі може змінюватися динамічно, як і графіки обмежень світла, і радять використовувати електроенергію ощадливо.

Графік відключення світла Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині світло будуть вимикати в суботу в п’ять черг, кожна з яких складатиметься з двох підчерг, повідомляє ДТЕК у Telegram. Для шостої черги споживачів відключення світла запроваджувати не планують.

Графік відключення світла Київ

Місто Київ буде розбито на шість черг з двома підчергами в кожній. При цьому для черги №5 та для другої підчерги №1 попередньо обмеження в подачі електроенергії не заплановані.

Графік відключення світла Київська область

Так само на шість черг розбита і Київщина, але зі світлом протягом всього дня попередньо буде лише одна півчерга з дванадцяти. При цьому для всієї третьої черги та для півчерг 4.1 та 6.2 електроенергію планують вимикати двічі за день.

Відключення світла в Україні

В п’ятницю частина мешканців Сумської, Запорізької та Дніпропетровської областей залишилися без електропостачання через чергові удари армії окупантів.

Також в доступі з’явилася інформація, як і де можна переглянути графік відключень в своєму місті. Мова йде про планові відключення, оскільки аварійні застосовуються незалежно від графіків у випадку надвисокого навантаження на мережу.

