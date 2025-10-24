Цього тижня США вперше від часу повернення Трампа в Білий дім вдарили санкціями по Росії.

Цього тижня США вперше за другої каденції Дональда Трампа запровадили вагомі санкції проти Росії. Це стало прямим наслідком того, що за переговори з Кремлем у Білому домі тепер відповідає держсекретар Марко Рубіо, а не спеціальний посланець Стівен Віткофф, пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що протягом усього 2025 року Трамп опирався ідеї запровадження нових санкцій проти Росії, вірячи у можливість дипломатичної домовленості з Путіним про закінчення війни в Україні. Цю віру президента США підживлював його давній друг із бізнесу Стів Віткофф, якого Трамп притягнув у Білий дім і якому доручив переговори з РФ.

Однак у серпні некомпетентність Віткоффа призвела до непорозуміння між Білим домом і Кремлем. Трамп організував саміт на Алясці, бо Віткофф його запевнив у готовності росіян домовлятися. Як з’ясувалося потім, Віткофф усе наплутав, і Путін приїхав на саміт із упевненістю, що США готові прийняти кремлівський план з капітуляції України.

Тож цього разу, коли Трамп домовився з Путіним про новий саміт у Будапешті, питання організації зустрічі довірили вже не Віткоффу, а держсекретарю Марко Рубіо, досвідчиному політичному функціонеру. І йому вистачило однієї розмови з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, аби зрозуміти, що російські позиції не змінилися з часів Аляски.

Співрозмовник Bloomberg, знайомий з думкою Кремля, розповів, що після телефонної розмови Путіна і Трампа минулого тижня в Москві були переконані у готовності президента США пристати на вимогу Росії щодо передачі їй решти Донбасу в обмін на скромні територіальні поступки з боку Москви. Але наступного дня, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Трамп заявив, що хоче припинення вогню вздовж нинішніх ліній фронту. Лавров намагався пояснити Рубіо неприйнятність такої позиції, що й призвело до зриву будапештського саміту.

"Минулого разу США знадобилася зустріч на Алясці, щоб усвідомити, що з російського боку немає гнучкості. Цього разу це усвідомлення відбулося до зустрічі, що є хорошим кроком", – сказала Ліана Фікс, старший науковий співробітник в американському аналітичному центрі "Рада з міжнародних відносин".

Вже за два дні після розмови Рубіо з Лавровим США запровадили санкції проти найбільших російських виробників нафти, внісши до чорного списку державний нафтовий гігант ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл".

"Щоразу, коли я розмовляю з Володимиром [Путіним], у мене відбуваються хороші розмови, а потім вони просто нікуди не ведуть", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті в середу після оголошення санкцій.

Як писав УНІАН, сьогодні стало відомо, що спеціальний посланець Кремля Кирило Дмитрієв раптово прибув до США для офіційних переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа. Це сталося лише через два дні після того, як США запровадили нові санкції, значення яких Путін публічно применшував.

Також ми розповідали, що Трамп тисне на свою подругу, прем’єрку Італії Джорджу Мелоні, схиляючи її до того, аби Рим долучився до нової програми закупівель зброї для України.

