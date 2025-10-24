За його словами, російському диктатору Володимиру Путіну стане складніше вести війну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лідери "Коаліції охочих" сьогодні погодили нові рішення з метою тиску на російську нафту. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців з Лондона за підсумками засідання Коаліції охочих.

"Буде більше санкцій проти Росії, і в тому напрямку, у якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок Трампа - санкції проти двох російських нафтових компаній. Вони експортують багато нафти. Сьогодні всі, абсолютно всі, учасники Коаліції охочих погодилися, що саме так треба тиснути й надалі - на російську нафту. На нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора. Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти", - наголосив Зеленський.

Водночас, як додав глава держави, поки що публічно усі деталі не будуть озвучуватися, щоб "Путіну було складніше".

"І хоча росіяни зараз понесли світом сигнал, що їхню економіку санкції начебто не зачіпають, усі все бачать: і черги на заправках у Росії, і банкрутство російських регіонів, і дефіцит федерального бюджету Росії. Саме санкції - одне з найбільш болісного для Путіна. Особисто для нього", - відзначив Зеленський.

При цьому, як підкреслив президент, українське розуміння посилення далекобійності "знаходить все більше прихильників", а це значить, що "буде більше влучних наших далекобійних санкцій, санкцій прямої дії проти російської машини війни".

"Це працює за тисячі кілометрів", - сказав Зеленський.

Санкції проти енергетичного сектору РФ

Як повідомляв УНІАН, на цьому тижні США запровадили санкції проти двох російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Це рішення привітали в ЄС. Водночас, Євросоюз затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії.

