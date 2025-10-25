Він зауважив, що за рік кількість кримінальних справ щодо СЗЧ зросла в рази.

В Україні кількість кримінальних справ щодо самовільного залишення частини (СЗЧ) за рік зросла майже в 5 разів і в даний час їх близько 300 тис.

Про це сказав в етері Вечір.LIVE нардеп Олексій Гончаренко. При цьому він наголосив, що офіційної статистики щодо того, скільки військових дійсно доїжджає до фронту після навчання немає.

"Ці люди їдуть на навчання, а далі вони йдуть в СЗЧ величезною кількістю... Яка кількість бусифікованих доїжджає до лінії фронту? Ми не знаємо точної статистики", - сказав нардеп.

За словами Гончаренка, система мобілізації неефективна, адже потім бусифіковані не можуть принести користі ні війську, ні економіці країни.

"Раз витратили гроші, щоб їх бусифікувати. Другий раз витратили гроші, щоб їх вчити, поки вони втекли. Третій раз витратили гроші, шукаючи цих людей. А потім, коли знайдуть, ще саджають у в'язницю. Це четвертий раз витрачати гроші", - висловився нардеп.

СЗЧ в Україні

Раніше начальник рекрутингового центру 1 корпусу Національної Гвардії "Азов" Юрій Гаврилишин розповів про причини СЗЧ. За його словами, хоча існують різні причини СЗЧ, появі багатьох з них насправді можна запобігти.

До основних причин СЗЧ він відніс, наприклад, неможливість солдату піти у відпустку. Гаврилишин зазначав, що появі певних проблем можна запобігти, якщо не бути байдужим до потреб солдатів.

Він висловлював думку, що відповідальність за СЗЧ мають нести не лише солдати, а й командири мають відчувати, що їм не все дозволено і можуть понести покарання за власні дії.

