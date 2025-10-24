Як вважає генеральний секретар НАТО, настав час зупиняти бойові дії на поточній лінії фронту і припиняти війну.

У російського диктатора Володимира Путіна, який ініціював повномасштабну війну проти України, закінчуються гроші, солдати та ідеї. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції за підсумками засідання Коаліції охочих у Лондоні.

"В Україні Путін мало чого досягає на полі бою, і є незначні здобутки, які отримуються через величезну ціну. Сотні тисяч росіян гинуть за оманливу путінську агресію. Україна продовжує мужньо оборонятися і наша підтримка для неї працює. Правда полягає у тому, що у Путіна закінчуються гроші, солдати і ідеї", - наголосив Рютте.

У зв’язку з цим, генеральний секретар Альянсу погоджується з президентом США Дональдом Трампом, що бойові дії в Україні мають зупинитися на поточній лінії фронту.

"І зараз настав час посилити тиск на Росію", - переконаний Рютте. Він вважає, що це допоможе досягти мети припинення бойових дій і встановити справедливий мир для України.

Разом з тим, він привітав останні оголошення від європейських союзників і Канади про надання додаткової військової підтримки для України.

"Розвиток подій на полі бою свідчить, що наша підтримка України працює, і нам потрібно її продовжувати", - сказав Рютте.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація відмовляється дослухатися до заклику президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій і початку справжніх переговорів про закінчення війни.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що цієї зими Росія має намір занурити Україну у гуманітарну катастрофу через постійні удари ракетами і дронами критичної інфраструктури в Україні.

