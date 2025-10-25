Новий вид бактерій може допомогти безпечно утилізувати батарейки та акумулятори.

Дослідники з Бостонського коледжу виявили унікальну бактерію, яка може роз'їдати використані батарейки. Вони вважають, що це може стати новим, самодостатнім способом утилізації.

Як пише Interesting Engineering, мова йде про бактерію Acidithiobacillus ferrooxidans (Atf). Вона процвітає у висококислотному середовищі та може харчуватися матеріалами, що містяться у старих акумуляторах. Таким чином, вона потенційно зменшує відходи та споживання енергії.

Результати дослідження були оголошені в середу хіміками з Бостонського коледжу, а дослідження було опубліковано в журналі ACS Sustainable Resource Management.

Відео дня

Професор хімії Дуньвей Ван розповів, що команда вивчає можливість вирощування бактерій з використанням матеріалів, які вже присутні у відпрацьованих батареях, як джерела їжі. Вони використовували залізо з корпусу батарей.

"Наші результати показали, що бактерії можуть процвітати з цим новим джерелом їжі, а отриманий розчин є дуже активним для переробки використаних акумуляторів", - сказав він.

Команда зосередилася на заміні традиційних джерел поживних речовин для бактерій матеріалами, які вже містяться в акумуляторах, такими як залізо. Їхні експерименти показали, що бактерія Atf може рости без сульфату, поширеної, але токсичної добавки в бактеріальних джерелах їжі. Це означає, що у потенційному використанні бактерій для переробки батарей не потрібно буде транспортувати великі об’єми токсичного сульфату.

Зараз дослідники працюють над розробкою нових штамів Atf, щоб підвищити їхню ефективність у переробці відпрацьованих акумуляторів. Вони також створюють прототипи акумуляторів, використовуючи матеріали, відновлені бактеріями, щоб перевірити, чи можуть ці перероблені акумулятори зрівнятися за продуктивністю з традиційними.

Нові відкриття – більше новин

Нагадаємо, що нещодавно вчені відкрили нові форми життя, які можуть дихати не тільки киснем. Виявилося, що у сірчаних джерелах Єллоустоуну живуть мікроби, які використовують сірку для дихання так само, як і кисень. Вони зробили припущення, що це прадавні організми, які пристосувалися для такого дихання на початку історії Землі.

Вас також можуть зацікавити новини: