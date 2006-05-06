Кабмін отримав доручення підготуватись до 28 червня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів у місячний термін розробити та затвердити план заходів з підготовки та відзначення 10-ї річниці Конституції України.

Про це йдеться у відповідному указі Президента України, розміщеному на його сайті.

Уряду доручено утворити у двотижневий строк на чолі з прем`єр-міністром України Організаційний комітет з підготовки та відзначення 10-ї річниці Конституції України і затвердити його персональний склад.

У Києві та Севастополі, обласних і районних центрах, інших населених пунктах мають відбутися урочистості з нагоди свята за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних, громадських організацій, політичних партій, діячів науки та культури.

Заплановано також проведення у Києві наукової конференції, присвяченої історії та розвитку конституційного процесу в Україні, з наступним виданням її матеріалів, а також тематичних конференцій, круглих столів, наукових читань в інших населених пунктах України; завершення у 2006 році спорудження у містах Києві та Батурині пам`ятників гетьману Пилипу Орлику; карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети на відзнаку 10-ї річниці Конституції України; випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 10-й річниці Конституції України, та здійснення спецпогашення поштової марки.Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено затвердити

відповідні плани заходів з підготовки та відзначення 10-ї річниці Конституції України у регіонах і забезпечити їх виконання, передбачивши, зокрема, найменування чи перейменування в установленому порядку вулиць, проспектів, майданів на честь 10-ї річниці Конституції України.

Як відомо, День Конституції в Україні відзначається 28 червня.