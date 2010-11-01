Затулін вирішив вставити свої п'ять копійок у результати виборів в Україні

Низьку явку виборців на місцевих виборах на Сході і Півдні України можна пояснити невиконанням владою своїх передвиборних обіцянок.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, таку думку депутат Державної думи РФ, директор Інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН висловив на прес-конференції в Москві, коментуючи попередні підсумки виборів в органи місцевого самоврядування в Україні.

За словами К.ЗАТУЛІНА, вибори в Україні можна певною мірою вважати успішними для Партії регіонів, хоча її успіх міг би бути більш вражаючим.

«Враження від цих успіхів змазується низькою явкою на виборах», - сказав він.

К.ЗАТУЛІН зазначив, що в місцевих виборах у 2006 році в Севастополі взяли участь 63% виборців, а зараз - 41,7%.

«Є певне розчарування тим, що цілий ряд передвиборних положень не знайшли своєї реалізації на практиці. Скажімо, для Півдня і Сходу України важливе виконання передвиборних обіцянок щодо російської мови», – сказав К.ЗАТУЛІН і додав, що влада навіть на регіональному рівні не надала російській мові офіційного статусу.

К.ЗАТУЛІН вважає, що в цілому Партія регіонів просунулася у владу на регіональному рівні, і її результат покращає після підбиття підсумків виборів по мажоритарних округах.

У той же час, на думку депутата Держдуми РФ, українська влада має задуматися над тим, що «радикалізується Захід України, є певне розчарування на південному Сході України». За його словами, не стало несподіванкою, що всеукраїнське об`єднання «Свобода», «відоме своєю яскравою русофобською позицією і крайнім шовінізмом», отримало добрий результат на виборах.

«Якщо це справді підтвердиться – це один із серйозних уроків, який владі і суспільству України треба зробити», - вважає К.ЗАТУЛІН.

Він зазначив, що, за попередніми даними, якщо в трьох областях України за ВО «Свобода» проголосували майже 30% виборців, то вона формуватиме «політичну атмосферу» в цих регіонах, і можливо з її представниками складно домовлятиметься.

Разом з тим директор Інституту країн СНД вважає, що Росія має продовжувати працювати з чинним Президентом України і урядом, оскільки вони «політично представляють Україну в всіх питаннях». За його словами, сьогодні є хороші шанси для розвитку українсько-російських відносин, незважаючи на неспівпадання позицій з ряду економічних питань.

Також К.ЗАТУЛІН зазначив, що вирішення питання про статус російської мови і впровадження в освіті російської мови важливе для двосторонніх відносин України і Росії.

«Ці питання традиційно вважаються внутрішніми, ми чекаємо, що ці питання будуть вирішені всередині України, і поки що не загострюємо навколо цих питань діалог», - сказав К.ЗАТУЛІН.

При цьому він зазначив, що результати місцевих виборів в Україні не матимуть значення при вибудовуванні відносин між країнами.