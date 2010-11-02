Янукович доручив готувати щорічне послання до парламенту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив підготувати до 1 лютого 2011 року своє щорічне послання до Верховної Ради.

Про це йдеться у розпорядженні В.ЯНУКОВИЧА від 1 листопада, текст якого розміщено на сайті глави держави.

З метою забезпечення підготовки щорічного послання Президента до Верховної Ради глава держави доручив утворити робочу групу.

Керівництво підготовкою послання покладено на главу Адміністрації Президента України, керівника робочої групи Сергія ЛЬОВОЧКІНА.

Методичне і наукове забезпечення підготовки послання покладено на Національний інститут стратегічних досліджень та особисто його директора Андрія ЄРМОЛАЄВА, якого також призначено заступником керівника робочої групи.

Забезпечення статистичною інформацією, необхідною для підготовки послання, покладено на Олександра ОСАУЛЕНКА – голову Державного комітету статистики.

В.ЯНУКОВИЧ доручив робочій групі розробити та подати до 10 листопада 2010 року проект структури послання, а до 1 лютого 2011 року – проект послання.