Гурвіц: якщо виборчком продовжить фальсифікацію, справа піде до суду

Кандидат у мери Одеси, діючий міський голова Едуард ГУРВІЦ заявляє, що якщо міський виборчком за участю партії влади продовжить фальсифікувати результати голосування, вони будуть опротестовані в суді.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.

«Виборча кампанія в Одесі була брудною із самого початку, - зазначив Е.ГУРВІЦ. - Проходила вона в умовах нелюдяної боротьби за владу. Причому щосили використовувалися адміністративний ресурс, брехня, прямі образи, підтасовування».

На його думку, «владними структурами були створені всі умови для системних фальсифікацій, зокрема безпідставно перекроєні межі виборчих округів у місті. Тисячі людей не отримали запрошень на вибори. Повсюдно порушувалися права спостерігачів і довірених осіб, а в ході голосування на багатьох виборчих дільницях виникли величезні черги. Виборці часто не витримували і йшли додому. І це пряма провина створених із грубими порушеннями законодавства дільничних виборчих комісій».

Е.ГУРВІЦ додав, що спостерігачі від партії «Фронт Змін», яка висунула його кандидатом у мери міста, передали міжнародним спостерігачам фото- і відеоматеріали, на яких зафіксовано порушення законодавства на виборчих дільницях Одеси».