Янукович візьме участь у презентації національних проектів
08:59, 02 листопада 2010Політика
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Відбудеться розширене засідання
Сьогодні, 2 листопада, під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться розширене засідання робочої групи «Національні проекти» Комітету з економічних реформ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, засідання розпочнеться о 12.00 за адресою: готель «Інтерконтиненталь», вул. Велика Житомирська, 2а.
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