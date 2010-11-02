Чернігівську міськраду сформують представники 7 партій

До складу Чернігівської міської ради шостого скликання увійдуть представники 7 політичних партій.

Про це УНІАН повідомили у міській територіальній виборчій комісії.

Зокрема, за попередніми даними, перемогу на виборах до Чернігівської міської ради здобула Партія регіонів, набравши 18,1% голосів. ВО "Батьківщина" має другий результат, здобувши підтримку 15,8% виборців, партія "Громадська солідарність" – 9,2%, "УДАР" – 7,7%, "Фронт Змін" – 7,8%, Комуністична партія України – 6,6%, "Сильна Україна" – 3,8%.

У мажоритарних округах Чернігова перемогли здебільшого партія "Батьківщина" та Партія регіонів.

До складу Чернігівської міської ради п`ятого скликання входили представники Партії регіонів, БЮТ, "Віче", СПУ, КПУ, "Нашої України", Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" та УНП. Найчисельнішим було представництво БЮТ – 17 депутатів.

Всього Чернігівська міська рада налічує 50 депутатських мандатів.