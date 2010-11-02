У Хоружівці головою сільради вибрали регіонала

Однією з найголовніших сенсацій виборів, як вважає газета "Сегодня"- це те, що в екс-президентському селі Хоружівка стався дуже символічний «державний переворот». Троюрідна сестра Віктора Ющенка Ніна Левченко програла битву за крісло голови сільради кандидатові від Партії регіонів Миколі Клименку. За 53-річного регіонала-фізрука місцевої школи проголосували 283 хоружівці, тоді як за Ніну Іванівну — лише 179. Третє і останнє місце зайняв 27-річний кандидат від «Батьківщини» Віктор Бугаєнко (70 голосів).

Новий голова вже має багато планів. «Ми обійшли перед виборами 400 дворів. Люди скаржаться на те, що в селі клуб не працює, молоді ходити нікуди. І що люди похилого віку покинуті, ніхто ними не займається. Ось ми найближчим часом зберемося і подумаємо — чим ми можемо людям похилого віку допомогти. І клуб відновимо», — сказав Клименко.