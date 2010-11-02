У Чернігові проголосували 39,6% виборців

На Чернігівщині явка виборців на місцевих виборах становила 50,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Чернігівської обласної державної адміністрації Сергій ЗОЗУЛЯ.

За його словами, в цілому у районах Чернігівщини явка на місцевих виборах була вищою, ніж у містах обласного значення.

Найактивніше голосували на Чернігівщині жителі Сосницького та Срібнянського районів, де явка виборців склала 67,9% і 65,6%, відповідно. Найнижча явка зафіксована у Носівському районі, де на виборчі дільниці прийшли всього 43,3% громадян, що мають право голосу.

У Чернігові в місцевих виборах взяли участь 39,6% виборців, у Ніжині – 36,6%, у Прилуках – 44,4%.