Верховна Рада не пустила в Україну гречку і масло з нульовим митом

Верховна Рада України відмовилася встановити 0% ставку мита на деякі найменування продуктів.

Как передает кореспондент УНИАН, за ухвалення відповідного проекту закону “Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України”, внесений Кабінетом міністрів, проголосували лише 183 народних депутати з 423, зареєстрованих в сесійній залі.

Уряд вказав, що прийняття законопроекту ґрунтується на необхідності забезпечення продовольчої безпеки України та недопущення стрімкого підвищення цін на окремі види зернових культур і соціально значущі продовольчі товари.

Проектом Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України” передбачалося до 1 червня 2011 року зменшення імпортного мита на молоко та вершки у порошку, гранулах чи інших твердих видах; масло вершкове; картоплю; жито та гречку до 0%.