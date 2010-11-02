Регіонал порадив бютівцям застрелитися

Співробітники управління держохорони не дали журналістам повісити банер на гостьовій ложі парламенту з вимогою ухвалити закон про доступ до публічної інформації.

Коли журналісти почали розміщувати банер над гостьовою ложею, до них підійшов співробітник УДО і повідомив, що їм заборонено тут перебувати, пише Українська правда.

Він поставив вимогу журналістам залишити гостьову ложу, яка межує з ложею журналістів.

Однак банер все одно було розміщено за допомогою депутатів від БЮТ Андрія Шевченка і Сергія Подгорного.

Банер з написом "Доступ до інформації: зараз або ніколи" висить прямо напроти президії Верховної ради.

Поки депутати розміщували цей бенер, представники Партії регіонів вигуками їх ображали.

Зокрема депутат Ярослав Сухий підійшов прямо під ложу, яка розташована на балконі, та знизу вигукнув: "Застрельтеся там!".

Як відомо, Закон про доступ до інформації 21 жовтня не був ухвалений парламентом, бо Партія регіонів не дала голосів за нього. Хоча президент Віктор Янукович обіцяв підтримати цей закон.

Парламент переніс розгляд цього питання на 2 листопада, однак він відсутній у порядку денному на вівторок.