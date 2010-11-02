Комуністи не визнають виборів у Луганську, навіть якщо виграють

Комуністи не визнають результати виборів до Луганської міської ради і на посаду Луганського міського голови, якщо навіть їх кандидат виграє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники КПУ заявили сьогодні на прес-конференції.

«Ми не визнаємо виборів, навіть якщо виграємо. Такої кількості зухвалих і відвертих фальсифікацій ще не було», - наголосив кандидат на посаду мера Луганська від КПУ Спиридон КІЛІНКАРОВ.

За даними кандидата в депутати Луганської міської ради Володимира МЕДЯНИКА, спостерігачами від КПУ складено близько 2 тисяч протоколів про порушення. «Це ті, які вдалося за всіма нормах і правилами скласти. Насправді актів було значно більше – в рази. Акти не підписувалися, рвалися, відбиралися. Їх дійсно мало бути більше», - стверджує він.

Він також відзначив, що із загальної кількості протоколів (225) вдалося одержати копії лише 183. Згідно з їх даними, С.КІЛІНКАРОВ випереджає чинного міського голову С.КРАВЧЕНКА на 2 тисячі 700 голосів.

«При підрахунку голосів, як тільки розрив був 150-200 голосів на користь КІЛІНКАРОВА, в Жовтневій і Ленінській окружних комісіях припинилися підрахунки голосів і практично зупинена робота. Крім того, членів комісії від КПУ намагалися всіляко усунути від підрахунку», - розповів керівник юридичної групи штабу КПУ Олександр БОТІН.

Як сказав С.КІЛІНКАРОВ, численні порушення зафіксовані на відео. «Я особисто затримав 20-річного молодого чоловіка, у якого було виявлено 50 протоколів. Пояснити, звідки вони у нього і за яким правом, він не зміг. До речі, в приміщеннях Ленінської і Жовтневої райрад, де засідають окружні комісії, вчора увечері скрізь повідключали світло. Але були спецкімнати, де сиділи люди і правили протоколи», - повідомив він.

Представники КПУ заявили про свою відмову визнавати результати виборів до міської ради і мера Луганська. Вони також закликали всіх кандидатів у депутати і мери приєднатися до думки комуністів і також не визнавати вибори. «Ми маємо намір звернутися в Генпрокуратуру, до міністра МВС України, а також Президента. Бо таке відверте порушення прав громадян України не може залишатися безкарним», - наголосив С.КІЛІНКАРОВ.