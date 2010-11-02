Добкін: "мокрі печатки" засвідчують перемогу Кернеса

У Харкові за даними підрахунку усіх протоколів з “мокрою печаткою” на виборах мера переміг кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло ДОБКІН.

Він продемонстрував журналістам папки з усіма 597 протоколами з “мокрими” печатками та підписами всіх членів виборчих комісій.

За словами М.ДОБКІНА, за Г.КЕРНЕСА проголосували 130 тис. 331 виборців, на другому місті кандидат від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ, за якого віддали голоси 127 тис. 605 виборців. Розрив між кандидатами – 2 тис. 726 голосів.

М.ДОБКІН підкреслив, що «такі ж протоколи знаходяться в міськвиборчкомі та у всіх учасників мерських перегонів».

«Інших протоколів не буде», - підкреслив М.ДОБКІН.

При цьому він зауважив, що офіційні результати, швидше за все, будуть завтра.

М.ДОБКІН як губернатор закликав А.АВАКОВА до співпраці.

«Я готовий співпрацювати з А.АВАКОВИМ після його програшу як людина, яка, перебуваючи в опозиції, зможе принести користь мешканцям міста і допоможе врахувати думку тих, хто за нього проголосував», - сказав М.ДОБКІН.

Говорячи про результати екзит-полів, які віддавали перевагу А.АВАКОВУ, М.ДОБКІН зазначив, що, можливо, це певна політична технологія.