Результати виборів у Луцьку та Волинській області

На Волині в обласну раду визначилася трійка партій-лідерів за списками: ВО «Батьківщина» - 23%, Партія регіонів - 19% та ВО "Свобода" - близько 6%. Проте такі дані тільки попередні, оскільки опрацьовано бюлетені з районів та сіл, а залишаються ще міста Луцьк, Ковель, Нововолинськ та Володимир-Волинський.

Про це повідомили УНІАН у Волинському обласному відділенні Комітету виборців України.

Як зазначив голова КВУ в області Юрій КРЕСАК, ця картина, ймовірно, остаточно матиме інший вигляд, оскільки в містах більше голосів набере "Свобода" і менше Партія регіонів. Що ж до інших, то попередньо "Наша Україна" - 4,6%, "Фронт змін" набрав 4,3%.

У Луцька, за попередніми даними, до міської ради по списках, потрапляють вісім політичних сил. Найбільше голосів набрала «Батьківщина» (21,7%), «Свобода» (13,8%) та Партія регіонів (7,5%). Окрім того, тривідсотковий бар’єр поки долають: «Фронт Змін» - 7,2%, «Наша Україна» - 6,7%, «За Україну» - 4,6%, «Сильна Україна» - 4,1% та Європейська партія України – 3,2%. Жодну з політичних не підтримали близько 8% лучан.

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У Луцьку на виборах міського голови впевнено лідирує представник «Сильної України» Микола РОМАНЮК. Попередньо він набирає більше третини голосів. Наступним після нього з відривом на майже 10% йде представник ВО «Батьківщина», голова Волинської облради Анатолій ГРИЦЮК. Діючий мер Богдан ШИБА від партії "За Україну!" набирає близько 10%.

Крім того, за словами голови КВУ в області Юрія КРЕСАКА, висуванець «Сильної України» Петро САГАНЮК, чинний міський голова, знову переміг у Володимирі-Волинському. У Нововолинську також переміг чинний мер Віктор САПОЖНІКОВ, якого підтримала «Батьківщина». Аналогічна ситуація і в Горохові. Там, за попередньою інформацією, вибори виграв діючий міський голова Віктор ГОДИК від "Єдиного центру".

Натомість у Ковелі з мінімальним відривом лідирує кандидат від ВО «Батьківщина» Олег КІНДЕР. Він переважає над чинним мером Сергієм КОШАРУКОМ, висунутим «Совістю України», лише на пару десятків голосів. За словами Ю.КРЕСАКА, можливо така ситуація матиме продовження в суді для остаточного встановлення переможця.