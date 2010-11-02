Добкін: екзит-пол був навмисно викривлений
"Про ці результати знали ще вранці"
Голова Харківської облдержадміністрації, голова Харківської облорганізації Партії регіонів Михайло ДОБКІН запевняє, що йому було заздалегідь відомо про навмисне викривлення результатів екзит-полу компанії Gfk на виборах Харківського міського голови.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДОБКІН заявив на прес-конференції, коментуючи результати екзит-полу компанії Gfk, який віддавав перемогу кандидатові від політичної партії ВО «Батьківщина» Арсену АВАКОВУ.
«Що стосується компанії Gfk, звичайно завжди є погрішність, але тут ситуація дещо інша. Мені було відомо, що за замовленням політичної сили «Єдиний центр» буде проводитися екзит-пол в Харкові і приблизно о 12 годині дня я дізнався, які вони будуть давати кінцеві результати для оголошення. Я знав, що вони будуть давати інформацію на користь пана АВАКОВА», - повідомив М.ДОБКІН.
Він пояснив, що представниками Партії регіонів «в Московському районі на одній із дільниць» вдалося поспілкуватися з працівниками, котрі проводили це опитування і вони сказали, «що тут одні дані, але вони передають дещо інші дані в Київ».
На думку М.ДОБКІНА, використання даних екзит-полів перетворилося на певну політичну технологію.
«Це певна технологія, технологія, яка мала спрацювати за певним сценарієм. Давайте говорити про те, що ніде вже в таких масштабах це не працює. З’явилася така модна фішка, екзит-поли, і давай на президентських, на парламентських виборах були. Змагання екзит-полів було на парламентських виборах, коли 5 чи 6 екзит-полів на центральних телеканалах показували, три в один бік показують, три в інший», - наголосив губернатор.
М.ДОБКІН зазначив, що намагався телефоном зв’язатися із замовниками цього екзит-полу Gfk, щоб вирішити ситуацію, але в нього не вийшло. При цьому губернатор наголосив, що екзит-пол не є офіційним результатом.
«Екзит-пол – це спроба змоделювати ситуацію, яка буде після підрахунку голосів, і аж ніяк не остання інстанція», - підсумував М.ДОБКІН.
Як повідомляв УНІАН, М.ДОБКІН заявив, що за даними підрахунку усіх протоколів з “мокрою печаткою” на виборах мера переміг кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, який випередив кандидата від «Батьківщини» Арсена АВАКОВА на 2 тис. 726 голосів.
Довідка УНІАН. За даними екзит-полу, проведеного компанією Gfk на замовлення партії «Єдиний центр», на виборах Харківського міського голови А.АВАКОВ набрав 34,7% голосів, Г.КЕРНЕС - 30,9% голосів. За даними екзит-полу, проведеного соціологічною групою «Взаємодія» на замовлення Партії регіонів, Г.КЕРНЕС набрав 33,4% голосів, А.АВАКОВ - 31,9% голосів. За даними екзит-полу, проведеного Інститутом перспектив міста, А.АВАКОВ набрав 25,7% голосів, Г.КЕРНЕС - 21,2%.