"Батьківщина" закликає європейські інституції пильнувати Харків

«Батьківщина» закликає європейські інституції, спостерігачів, які залишилися ще в Україні, звернути увагу на події в Харкові, де влада приступила “до фінальної стадії фальсифікації виборів Харківського міського голови на користь КЕРНЕСА”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві “Батьківщини”.

Як наголошують автори заяви, лідер Харківської обласної організації «Батьківщини» Арсен АВАКОВ виграв вибори згідно з кількома екзит-полами та згідно з паралельним підрахунком голосів. Однак, підкреслили в “Батьківщині”, це не завадило губернатору Харківщини Михайлу ДОБКІНУ незаконно взяти на себе функцію територіальної виборчої комісії та так само незаконно проголосити переможцем Геннадія КЕРНЕСА.

“Це зайвий раз ілюструє, що ставленики ЯНУКОВИЧА в кожній області є ключовими фігурами у спотворенні волевиявлення виборців на користь Партії регіонів”, - наголосили в “Батьківщині”.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові губернатор Михайло ДОБКІН заявив, що за даними підрахунку усіх протоколів з “мокрою печаткою”, на виборах мера переміг кандидат від Партії регіонів Г.КЕРНЕС, який випередив кандидата від «Батьківщини» А.АВАКОВА на 2 тис. 726 голосів.