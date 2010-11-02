Партія Єдиний Центр заявляє про свою перемогу на виборах до Закарпатської облради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської обласної організації ЄЦ.

Згідно з повідомленням, у день виборів облорганізація партії проводила паралельний підрахунок голосів, за даними якого за партію проголосували близько 130 тисяч виборців, що становить 25% закарпатців.

При цьому явка виборців краю становила майже 55%.

Також прес-служба ЄЦ повідомила, що за партійними списками до Закарпатської обласної ради проходить 21 кандидат від партії.

Крім того, Єдиний Центр став лідером за кількістю перемог в одномандатних мажоритарних округах на виборах депутатів облради. Як свідчать попередні результати, найбільше голосів у своїх виборчих округах здобули 27 кандидатів із 54, які представляли Єдиний Центр, повідомляє прес-служба.