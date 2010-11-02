Українські експерти оцінили вибори як демократичні
Дзеркало криве, але показує правильно
Українські експерти оцінюють місцеві вибори як демократичні, попри їх погану організацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Якщо вибори - це дзеркало демократії, то наше дзеркало демократії виявилося десь кривим, надтріснутим, погнутим, деформованим, але загалом воно відобразило реальні переваги виборців», - сказав директор Київського інституту управління імені Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО.
На його думку, головний результат виборів - це те, що вони виявилися конкурентними і демократичними. При цьому він відзначив, що вибори продемонстрували прояви політичної поляризації суспільства.
У свою чергу керівник корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка» Костянтин МАТВІЄНКО вважає, що під час передвиборної кампанії у опозиції була можливість донести до виборців свою позицію. Проте експерт відзначає погану організацію виборів.
Крім того, президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ вважає, що явка виборців в 30-50% свідчить про те, що в країні зростає апатія.