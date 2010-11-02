Одесити пишуть листа Януковичу

Сьогодні ввечері на Думській площі Одеси відбувся другий загальноміський мітинг городян на підтримку чесних виборів і захист конституційного права громадян на вільне волевиявлення - вибір гідних людей до органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції брали участь кілька тисяч одеситів. Протестанти висловили рішучий протест проти відмови керівництва Одеського міськвиборчкому оприлюднити кількість городян, які взяли участь у місцевих виборах, а також проти умисного затягування підрахунку голосів виборців на дільницях, у чому, на їхню думку, можуть бути зацікавлені фальсифікатори виборів.

Учасники мітингу направили телеграму Гаранту конституційних прав - Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ.

«Ми, представники громадськості Одеси, які зібралися на мітинг протесту проти фальсифікації підсумків місцевих виборів, що йде повним ходом, звертаємося до Вас як гаранта Конституції з вимогою захистити наше право на вільне волевиявлення», - йдеться у телеграмі.

«Всупереч заявам пана АЗАРОВА і деяких парламентаріїв про те, що в усій країні вибори пройшли без істотних порушень, ми заявляємо, що це – брехня. В Одесі пройшли найбрудніші за всю її історію вибори... Якщо Ви віддасте наказ МВС і СБУ провести відповідне розслідування, дуже швидко будуть отримані тисячі неспростовних доказів підкупу членів виборчих комісій, махінацій із бюлетенями та підсумковими протоколами, викидань, підробок, «каруселей» тощо», - зазначають учасники акції.

За їхніми словами, фальсифікатори «впевнені, що діють під надійним прикриттям губернатора МАТВІЙЧУКА». «А той, у свою чергу, стверджує, що виконує тільки Ваші особисті вказівки», - зазначають автори телеграми В.ЯНУКОВИЧУ.

Вони нагадують Президентові, що у вересні, коли він перебував із візитом у США, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ відкрито агітував у Одесі за «регіонала» Олексія КОСТУСЄВА.

«Ваш губернатор (Едуард МАТВІЙЧУК - УНІАН) протягом шести місяців щодня заявляв, що мером буде О. КОСТУСЄВ. І саме з відома МАТВІЙЧУКА в день виборів по телебаченню багато разів транслювалася антисемітська брехня про те, що ГУРВІЦ (Едуард ГУРВІЦ, нинішній мер Одеси) із сім`єю «втік до Ізраїлю», - йдеться у зверненні до Президента.

Протестанти впевнені, що якщо не припинити фальсифікації сьогодні, то «іміджу України як демократичної держави буде завдано непоправної шкоди».

«Шановний Вікторе Федоровичу! Ми переконані в тому, що Ви дотримаєте свого слова і негайно відреагуєте на беззаконня, які відбувалися з вини конкретних посадових осіб і, перш за все, губернатора МАТВІЙЧУКА і голови міської виборчої комісії АХМЕРОВА», – наголосили автори документа.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 листопада на Думській площі Одеси близько трьох тисяч городян також провели мітинг протесту проти фальсифікацій на виборах і на захист вільного, демократичного вибору.