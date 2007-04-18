Балога відмовився від свого позову до газети «Сегодня»

Віктор БАЛОГА відмовився від позову до газети «Сегодня» про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, В.БАЛОГА домігся визнання у суді, що опубліковані у цьому виданні заяви колишнього голови Закарпатської обласної державної адміністрації Івана РІЗАКА є абсолютно наклепницькими. Рішення про це виніс Солом’янський районний суд Києва і зобов’язав газету спростувати неправдиві відомості. «Сегодня» оскаржила цей вердикт, однак В.БАЛОГА визнав доцільним відмовитися від свого позову, відповідна заява вже надіслана в Апеляційний суд Києва.

Головним мотивом такого рішення В.БАЛОГА назвав те, що «брехливість і абсурдність закидів І.РІЗАКА підтверджено в судовому порядку. Суд, який безсторонньо і ретельно вивчив всі обставини цієї справи, не одержав жодних доказів, які хоча б якось «підпирали» слова екс-губернатора. Очевидно, і сказати йому було нічого, адже на засіданнях суду він не з’являвся». Натомість, як повідомив В.БАЛОГА, його аргументи суд визнав обґрунтованими і став на захист порушених прав, честі та гідності.

В.БАЛОГА відзначив, що позивався до суду як громадянин, а не як глава Секретаріату Президента України. Тому спроби деяких засобів масової інформації представити цю справу як процес посадовця проти ЗМІ вважає некоректними, адже йшлося про нього самого, а не про державні структури, якими він керував чи керує. Так само позов жодним чином не обмежував свободу журналістської діяльності, адже В.БАЛОГА не вимагав санкцій проти газети, а лише наполягав на спростуванні брехні.

«Свобода слова має передбачати і ретельність в оприлюдненні цього самого слова. Зрештою, будь-яке видання, телеканал чи радіостанція сама вирішує, що і як публікувати чи видавати в ефір. Головне, щоб не були порушені закони і не паплюжилася людська гідність», – наголосив В.БАЛОГА. Він висловив жаль, що «Сегодня» стало рупором для людини з небездоганною репутацією, яка використала популярне видання для дешевої самореклами та облудних сентенцій.

«Ніколи не боровся з журналістами, завжди відкритий до спілкування з пресою. Відмовою від свого позову до газети «Сегодня» після того, як істину встановлено в суді, підтверджую свою повагу чесним, неупередженим і відповідальним ЗМІ», – підкреслив В.БАЛОГА.