Балога відмовився від свого позову до газети «Сегодня»
Суд визнав заяви Різака наклепницькими
Віктор БАЛОГА відмовився від позову до газети «Сегодня» про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, В.БАЛОГА домігся визнання у суді, що опубліковані у цьому виданні заяви колишнього голови Закарпатської обласної державної адміністрації Івана РІЗАКА є абсолютно наклепницькими. Рішення про це виніс Солом’янський районний суд Києва і зобов’язав газету спростувати неправдиві відомості. «Сегодня» оскаржила цей вердикт, однак В.БАЛОГА визнав доцільним відмовитися від свого позову, відповідна заява вже надіслана в Апеляційний суд Києва.
Головним мотивом такого рішення В.БАЛОГА назвав те, що «брехливість і абсурдність закидів І.РІЗАКА підтверджено в судовому порядку. Суд, який безсторонньо і ретельно вивчив всі обставини цієї справи, не одержав жодних доказів, які хоча б якось «підпирали» слова екс-губернатора. Очевидно, і сказати йому було нічого, адже на засіданнях суду він не з’являвся». Натомість, як повідомив В.БАЛОГА, його аргументи суд визнав обґрунтованими і став на захист порушених прав, честі та гідності.
В.БАЛОГА відзначив, що позивався до суду як громадянин, а не як глава Секретаріату Президента України. Тому спроби деяких засобів масової інформації представити цю справу як процес посадовця проти ЗМІ вважає некоректними, адже йшлося про нього самого, а не про державні структури, якими він керував чи керує. Так само позов жодним чином не обмежував свободу журналістської діяльності, адже В.БАЛОГА не вимагав санкцій проти газети, а лише наполягав на спростуванні брехні.
«Свобода слова має передбачати і ретельність в оприлюдненні цього самого слова. Зрештою, будь-яке видання, телеканал чи радіостанція сама вирішує, що і як публікувати чи видавати в ефір. Головне, щоб не були порушені закони і не паплюжилася людська гідність», – наголосив В.БАЛОГА. Він висловив жаль, що «Сегодня» стало рупором для людини з небездоганною репутацією, яка використала популярне видання для дешевої самореклами та облудних сентенцій.
«Ніколи не боровся з журналістами, завжди відкритий до спілкування з пресою. Відмовою від свого позову до газети «Сегодня» після того, як істину встановлено в суді, підтверджую свою повагу чесним, неупередженим і відповідальним ЗМІ», – підкреслив В.БАЛОГА.