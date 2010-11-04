Литвин обурюється «невиразними конвульсіями» навколо трибуни ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що завтра ВР розгляне законопроект про публічну інформацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Водночас коментуючи вчорашні події в парламенті, В.ЛИТВИН зазначив, що вони свідчать про те, що «опозиція боротьбу з Президентом України перевела на інший рівень – почали воювати з країною». (Як відомо, вчора фракція БЮТ блокувала роботу ВР, і засідання парламенту не відбулося).

За словами В.ЛИТВИНА, «всі питання, на яких наполягала опозиція, були включені вчора до розгляду».

«Це навіть не театр абсурду, це певна демонстрація конвульсій, які, я переконаний, не додають виразності тим людям, які не згодні із офіційною лінією», - заявив спікер.

За його словами, «почався етап боротьби проти країни для того, щоб утвердити себе».

«Я думаю, що це шлях в нікуди», - додав В.ЛИТВИН.