Литвин обурюється «невиразними конвульсіями» навколо трибуни ВР
Закон про публічну інформацію буде завтра?
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що завтра ВР розгляне законопроект про публічну інформацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.
Водночас коментуючи вчорашні події в парламенті, В.ЛИТВИН зазначив, що вони свідчать про те, що «опозиція боротьбу з Президентом України перевела на інший рівень – почали воювати з країною». (Як відомо, вчора фракція БЮТ блокувала роботу ВР, і засідання парламенту не відбулося).
За словами В.ЛИТВИНА, «всі питання, на яких наполягала опозиція, були включені вчора до розгляду».
«Це навіть не театр абсурду, це певна демонстрація конвульсій, які, я переконаний, не додають виразності тим людям, які не згодні із офіційною лінією», - заявив спікер.
За його словами, «почався етап боротьби проти країни для того, щоб утвердити себе».
«Я думаю, що це шлях в нікуди», - додав В.ЛИТВИН.