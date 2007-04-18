Печерський суд залишив без розгляду позов БЮТ щодо бездіяльності ЦВК

Печерський районний суд м. Києва залишив без розгляду позов виборчого блоку політичних партій „Блок Юлії Тимошенко” до Центральної виборчої комісії про визнання протиправною бездіяльність щодо нестворення у визначений виборчим законодавством України строк окружних виборчих комісій.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, суд сьогодні прийняв відповідне рішення.

Крім того, у зв’язку з залишенням заяви без розгляду не задоволено прохання БЮТ зобов’язати ЦВК у триденний строк з моменту набрання чинності постанови суду у даній справі створити окружні виборчі комісії, що здійснюватимуть підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України, проведення яких призначено на 27 травня 2007 року.