Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ не бачить у себе конфлікту інтересів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

Він, зокрема, зауважив, що як член Вищої ради юстиції фактично не впливає на судочинство. “Моя функція полягає в тому, що я знайомлюся з кандидатами на посади суддів, перевіряю їх, у тому числі на предмет корупції, і повідомляю інших членів”, - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

“Цей орган (Вища рада юстиції – УНІАН) жодним чином не впливає на судочинство. Звичайно, призначення суддів впливає, але на конкретні справи – ні”, - додав він.

Тим більше, сказав голова СБУ, його голос є одним із двох десятків голосів у цьому органі.

Говорячи ж про володіння акціями холдингу “Інтер”, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що починаючи з 2006 року, коли він повернувся до роботи в органах державного управління, він передав управління всіма медіа-активами юристам. “Це єдиний спосіб вирішити такий конфлікт інтересів в різних країнах”, - сказав голова СБУ.