Недоторканність хочуть зняти з нардепа, пов'язаного з банком?

Народним депутатом, з якого влада хоче зняти депутатську недоторканність, найімовірніше, є Олександр Шепелєв. Про це повідомляють джерела «Дзеркала тижня» в СБУ і ГПУ.

Нагадаємо, глава СБУ Валерій Хорошковський у вівторок, 9 листопада, заявив про те, що Служба безпеки України найближчим часом має намір звернутися до Генеральної прокуратури з поданням щодо зняття недоторканності з одного з народних депутатів. Водночас В. Хорошковський не назвав імені народного депутата, відзначивши, що «багато корупційних зв`язків пов`язано з парламентом».

О.Шепелєв був обраний до парламенту VI скликання у багатомандатному загальнодержавному округу від Блоку Юлії Тимошенко. Однак 21 вересня 2010 було оголошено про виключення з фракції БЮТ 28 депутатів, серед яких був і О.Шепелєв, а 5 жовтня 2010 року голова Верховної Ради Володимир Литвин оголосив про його перехід до фракції Партії регіонів.

О.Шепелєв є членом парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності, а також членом Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації.

За даними «Дзеркала тижня», намір СБУ зняти з О.Шепелєва депутатську недоторканність пов`язаний, у першу чергу, з його діяльністю у «Родовід Банку».

Як повідомлялося, колишнього тимчасового адміністратора «Родовід Банку» Сергія Щербину звинувачують у розтраті 40 мільйонів гривень, спрямованих на оренду та ремонт будівлі в центрі Києва. За даними газети «Дело», власницею цієї будівлі стала дружина О.Шепелєва.

За даними відкритих джерел, в будівлі, що знаходиться у центрі Києва, банк планував розмістити свій центральний офіс, але так і не переїхав на нове місце. «Таким чином, фінустанова заплатила за оренду, якої насправді не було», вважають у слідчому управлінні Служби безпеки.

Будівлю, що знаходиться в центрі Києва, було побудовано на гроші «Європейського банку раціонального фінансування», головними акціонерами якого були О.Шепелєв та його дружина Галина Шепелєва.

Як розповів О.Шепелєв, договір про оренду цієї будівлі був підписаний між «Родовід Банком» і «Європейським банком раціонального фінансування ще у 2006—2007 роках. У той час у ньому велися ремонтні роботи, і заселення відкладалося. Згодом будівлю було кілька разів перепродано, і лише в минулому році вона повернулася до колишніх господарів, ставши повною власністю Галини Шепелєвої. При цьому О.Шепелєв стверджує, що в діях одержувача орендної плати все було цілком законно.

У жовтні 2008 року керівник Служби безпеки Валентин Наливайченко звинуватив О.Шепелєва в спробах довести до банкрутства «Промінвестбанк». «Ця група людей за поточний рік вивела за кордон близько 400 мільйонів гривень, зокрема через банк «Уніком» (місто Донецьк), власником якого є громадянин України, народний депутат Олександр Шепелєв», — заявив тоді журналістам В.Наливайченко.

Як заявив журналістам у вівторок, 9 листопада, голова Верховної Ради Володимир Литвин, він не має інформації про те, із кого з нардепів хочуть зняти недоторканність. «Коли з`ясую всі обставини, тоді можна сказати про перспективи розгляду цього питання», — сказав В.Литвин.

Як повідомив О.Шепелєв «Дзеркалу тижня», у нього також немає інформації про те, з якого саме народного депутата планують зняти недоторканність. Говорячи про можливість зняття недоторканності з нього, О.Шепелєв сказав: «А за що? Мене ніхто нікуди не викликав, ніхто нікуди не запрошував».