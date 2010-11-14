В Україні - день повторних виборів

В Україні сьогодні, 14 листопада, відбудуться повторні вибори до 797 місцевих рад.

Як повідомила заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, “на сьогодні час у Центральній виборчій комісії є дані щодо призначення повторних виборів у 266 адміністративно-територіальних одиницях, і повторне голосування, зокрема, призначено було на 7 листопада в 111 випадках, і в 797 – на 14 листопада”.

За її словами, повторне голосування в основному стосується формування районних рад у випадках, коли територіальні виборчі комісії не змогли визнати переможців в одномандатних мажоритарних округах.