В Україні - день повторних виборів
09:44, 14 листопада 2010Політика
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У 797 радах переможця не визначено
В Україні сьогодні, 14 листопада, відбудуться повторні вибори до 797 місцевих рад.
Як повідомила заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, “на сьогодні час у Центральній виборчій комісії є дані щодо призначення повторних виборів у 266 адміністративно-територіальних одиницях, і повторне голосування, зокрема, призначено було на 7 листопада в 111 випадках, і в 797 – на 14 листопада”.
За її словами, повторне голосування в основному стосується формування районних рад у випадках, коли територіальні виборчі комісії не змогли визнати переможців в одномандатних мажоритарних округах.
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