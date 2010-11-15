Син Герман подав у відставку з посади заступника міністра
09:55, 15 листопада 2010Політика
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Керівник змінився
Син заступника глави Адміністрації Президента України Ганни ГЕРМАН Микола подав прохання про відставку з посади заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела, наближені до МНС.
Вони пояснюють, що зазначене рішення М.ГЕРМАН ухвалив у зв`язку із призначенням нового міністра з питань надзвичайних ситуацій. (Президент призначи главою МНС Віктора БАЛОГУ – УНІАН).
«Цей рапорт був поданий відразу після того, як з`явився указ Президента щодо нового керівника відомства».
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