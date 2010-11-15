Син Герман подав у відставку з посади заступника міністра

Син заступника глави Адміністрації Президента України Ганни ГЕРМАН Микола подав прохання про відставку з посади заступника міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили джерела, наближені до МНС.

Вони пояснюють, що зазначене рішення М.ГЕРМАН ухвалив у зв`язку із призначенням нового міністра з питань надзвичайних ситуацій. (Президент призначи главою МНС Віктора БАЛОГУ – УНІАН).

«Цей рапорт був поданий відразу після того, як з`явився указ Президента щодо нового керівника відомства».