Регіонал лякає, що Податковий кодекс можуть прийняти у прискореному режимі

Верховна Рада України може прийняти Податковий кодекс «у прискореному режимі», якщо опозиція блокуватиме його ухвалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що парламент готовий постатейно розглядати проект Податкового кодексу й «прислухатися до аргументів, які є». Він зазначив, що якщо «хтось бажає блокувати, а такі вже речі йдуть, і вже йдуть заяви від опозиційних фракцій, що «ми не голосуватимемо», то ви тоді розумієте, до чого це може привести – цей документ може бути прийнятий у прискореному режимі». Він підкреслив, що за таких умов «помилки, які можуть бути закладені в цьому документі, не будуть виправлені».

За словами О.ЄФРЕМОВА, він не сприймає «демарші, коли говорять, що не голосуватимуть за Податковий кодекс». За його словами, сьогодні політичним силам при розгляді концептуальних законопроектів необхідно «не розділятися, а об`єднуватися».

На думку О.ЄФРЕМОВА, опозиція повинна визначитися - «ми хочемо реформування держави або ми хочемо позу дотримати в даній ситуації».

«Якщо позу - то це одне, а якщо хочемо результат отримати - то це абсолютно інше», - додав він.

Також лідер фракції Партії регіонів сумнівається, що цього тижня ВР встигне розглянути понад 70 законопроектів, які передбачені в порядку денному роботи.