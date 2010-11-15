Балога буде комунікатором між Ющенком та Януковичем?

Новопризначений міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Віктор БАЛОГА буде комунікатором між колишнім Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і нинішнім главою держави Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Про це у коментарі УНІАН заявив політолог Володимир ПОЛЯКОВ.

«Сьогодні діалог між ЮЩЕНКОМ та ЯНУКОВИЧЕМ буде забезпечувати Віктор БАЛОГА, який нарешті призначений міністром МНС. Адже саме БАЛОГА у свій час наполягав на створенні коаліції між Партією регіонів та НУ-НС», - наголосив експерт.

«Незважаючи на певні конфлікти, які мали місце при звільненні з посади глави Секретаріату Президента, всі ми добре пам’ятаємо фразу ЮЩЕНКА «Балога – це я». По суті, завжди зв’язуючим ланцюгом між командами ЯНУКОВИЧА та ЮЩЕНКА був саме БАЛОГА», - нагадав В.ПОЛЯКОВ.

За словами політолога, після призначення В.БАЛОГИ міністром слід очікувати інтенсифікації співробітництва між колишнім Президентом та діючим.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ 12 листопада призначив В.БАЛОГУ міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.