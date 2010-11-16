Дві тисячі підприємців зібрались під Радою і кричать «Ганьба!»
Учасники мітингу б’ють у відра
Близько двох тисяч представників малого та середнього бізнесу пікетують Верховну Раду проти прийняття нового Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, підприємці стоять навколо центрального входу до Верховної Ради, вони з’їхалися з усіх регіонів України, у тому числі з Одеси, Криму, Дніпропетровська, Львова, Полтави, Донецька тощо.
Крім прапорів і плакатів, з назвами населених пунктів України, вони тримають плакати з написами: «Зупинимо податковий терор», «Оплата соціального внеску – по доходах», «Азаров, Хомутинник, Тігіпко, Бродський – на базар зі своїм Податковим кодексом!» тощо.
Також учасники мітингу б’ють у відра або стукають по огорожі пластиковими пляшками і вигукують: «Ганьба! Ганьба!».
Водночас, у Маріїнському парку, біля Верховної Ради, зосереджено понад 20 автобусів з тонованими вікнами, у яких перебувають бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» і бійці Державної служби охорони при МВС України.
За даними міліції, для охорони громадського порядку біля Верховної Ради та інших державних установ, які розташовані у центрі Києва, задіяно майже півтори тисячі працівників Міністерства внутрішніх справ.