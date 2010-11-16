Ар’єв заперечує, що писав заяву у групу Жванії

Народний депутат від НУ-НС Володимир АР’ЄВ заперечує інформацію про те, що він начебто написав заяву про входження до депутатської групи «Право вибору».

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Заяву про вхід я не писав… Про те, щоб писати заяву, не може бути й мови. Я, навпаки, хочу об’єднати усі групи, які входять до опозиційних фракцій, з метою координації їхніх дій», - сказав В.АР’ЄВ.

«Я однозначно заявляю ще раз, що не хочу входити у провладну більшість», - сказав депутат.