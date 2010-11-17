Кого українці вважають головним опонентом влади (опитування)

42,3% українських громадян вважають Юлію ТИМОШЕНКО головним опонентом влади.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 2–8 листопада 2010 року.

На думку відносної більшості громадян (42,3%), Ю.ТИМОШЕНКО серед опозиційних лідерів є головним опонентом влади. Також 18,6% опитаних головним опонентом влади на сьогоднішній день вважають Арсенія ЯЦЕНЮКА, 5,8% - Олега ТЯГНИБОКА, 3% - Наталію ВІТРЕНКО, Анатолія ГРИЦЕНКА та Віктора ЮЩЕНКА – по 1,4%, В’ячеслава КИРИЛЕНКА – 0,3%, інших політиків – 5,4%. Не змогли визначитись 21,8%.

Найбільше громадян, які вважають, що Ю.ТИМОШЕНКО є головним опонентом влади, у південному (47,6%), центральному (44,1%) та східному (41,2%) регіонах, найменша – у західному регіоні (34,6%).

*** Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.

Застосовувався такий розподіл адміністративно-територіальних одиниць за регіонами:

Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області.

Центральний регіон: Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Київська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ.

Південний регіон: АР Крим, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області.

Східний регіон: Донецька, Луганська, Харківська області.