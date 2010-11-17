Азаров, виявляється, хоче забрати людей з базарів на хорошу роботу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зазначає, що проти Податкового кодексу виступають представники бізнесу, які працюють за спрощеною системою оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками центральних телеканалів та інформаційних агентств.

«Зараз йдеться не про весь бізнес, не про всю промислову сферу – вони не протестують проти Податкового кодексу, а навпаки, підтримують його. Йдеться про тих людей, які зайняті в системі спрощеного оподаткуванням, – тією формою компромісу держави стосовно тієї частини суспільства, яка залишилася без роботи внаслідок економічної кризи 90-х років. Спрощена система була введена, якщо я не помиляюся, в 1997 році і була реакцією держави на те, що в нас мільйони людей не могли знайти роботу внаслідок кризи економіки. Зараз ми виходимо з кризи і зацікавлені в тому, щоб у нас розвивалося виробництво. І ми готові працювати над тим, щоб людям, які змушені були за обставинами піти на ринки, була надана висококваліфікована, високооплачувана робота», – сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим, він підкреслив, що на сьогодні спрощеною системою оподаткування користується також і бізнес, що має дуже великі обороти і дохід, зокрема, це ресторанний бізнес, торгівля ювелірними виробами, нерухомістю і антикваріатом.

«Це що, при таких видах діяльності дохід вимірюється сотнями гривень на місяць? Настав час застосовувати ті цивілізовані норми, які застосовуються в усіх країнах світу, в Європі приміром. Ми йдемо твердо на це і радимо всім підприємцям, які зараз працюють за спрощеною системою оподаткування, перебудовуватися – переходити на цивілізовані норми ведення бізнесу, брати участь у формуванні Пенсійного фонду і всіх соціальних програм нашої держави, а також у створенні малого бізнесу. Ми величезні пільги надаємо малому бізнесу – ми звільняємо його від податку на прибуток», – сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у багатьох містах України проходять багатотисячні акції протесту підприємців, виступаючих проти прийняття проекту Податкового кодексу.