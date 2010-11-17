Комітет захисту України закликає опозицію стати вище самолюбства

Народний комітет захисту України закликає національно-демократичні сили об’єднатися з метою формування єдиного спільного списку кандидатів на майбутніх виборах до Верховної Ради.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НКЗУ.

Як наголошують автори заяви, “місцеві вибори, що відбулися 31 жовтня, були сфальсифіковані різноманітними способами: ще на етапі ухвалення виборчого законодавства, в час перерахунку голосів, а також у процесі передвиборчої кампанії методом залякування кандидатів-мажоритарників, насильницьким втягуванням їх у членство Партії регіонів”.

“Вибори були спроектовані на перемогу Партії регіонів самим виборчим антидемократичним законом, за яким блоки партій, отже, певні політичні об’єднання, не мали права брати участі у кампанії”, - зазначається в заяві.

На переконання НКЗУ, режим Віктора ЯНУКОВИЧА найбільше боїться об’єднаної опозиції, тому, з одного боку, забороняє вже об’єднаним політичним силам іти на вибори, а з другого - дозволяє партіям, які не мали ще відповідного стажу, брати участь у виборах. “Влада все зробила для того, щоб опозиційних партій на виборах було якнайбільше, передбачаючи, що боротьба між ними буде працювати на її перемогу”, - йдеться в заяві.

Народний комітет захисту України переконаний, що перемога Партії регіонів “здобута за допомогою підкупу, залякування і нечесного підрахунку голосів, тобто, за допомогою тих же технологій, що діяли в президентській виборчій кампанії”.

“Режим також розраховував на боротьбу між опозиційними партіями і не помилився. На багатьох дільницях виявлено ганебну поведінку опозиційних партій, які домовлялися підтримувати одного кандидата, але на одне і те ж місце все одно висували двох і більше претендентів і разом програвали”, - констатують автори заяви.

Між тим, підкреслюється в заяві НКЗУ, друге місце, яке на виборах зайняла партія «Батьківщина», незважаючи на те, що понад 4 млн. виборців (це жителі Київської, Львівської та ряду районів і міст Кіровоградської, Луганської, Тернопільської областей) були не допущені до голосування за «Батьківщину», говорить, що організація, яку очолює Юлія ТИМОШЕНКО, здобула моральну перемогу.

Разом з тим Комітет вважає, що національно-демократичні сили програватимуть доти, доки не поєднають свої зусилля.

Як зазначається в заяві, Народний комітет захисту України перед місцевими виборами звертався до лідерів опозиційних партій із закликом об’єднатись, сформувати єдину антирежимну політичну силу.

“Така сила могла бути створена різними способами, наймудрішим з яких був би об’єднанням, якщо не всіх, то, насамперед, найсильніших, найчисельніших, найдосвідченіших, найперспективніших політичних партій. Таке об’єднання не означає злиття організацій, а тільки спільний єдиний список кандидатів у депутати. Одначе об’єднання не відбулося”, - відзначають в НКЗУ.

За словами авторів заяви, “важко змиритися з думкою, що провідники опозиційних партій неспроможні збагнути, що прихід до влади сил, зорієнтованих на поступове підпорядкування України «братній Росії», сам собою формує найголовнішу ідею сучасної політичної боротьби українців. Це боротьба проти нової влади, яка будує Україну без української мови, без українців, без нашої національно-визвольної історії, без загальнолюдських цивілізаційних цінностей, без демократії. А, значить, боротьба між демократичними, опозиційними силами є нічим іншим, як тільки службою режиму Партії регіонів”.

Однак, наголошується в заяві, незважаючи на те, що мало хто може повірити в реальність формування “Батьківщиною”, “Фронтом Змін”, “Свободою”, Народним рухом України та іншими політичними силами демократичного табору єдиного спільного списку кандидатів на майбутніх виборах до Верховної Ради, НКЗУ закликає національно-демократичні сили об’єднатися.

“Тим, хто дістав найбільше голосів на місцевих виборах, належить задуматись над своєю відповідальністю за майбутнє нашої держави і нашого народу. Ми закликаємо моральних переможців на місцевих виборах об’єднатися, стати вище самолюбства, яке упродовж віків роз’єднувало гетьманів і вождів національно-визвольних змагань”, - підкреслюється в заяві, підписаній координатором Народного комітету захисту України Дмитром ПАВЛИЧКОМ.