Попов наполягає, що він законний голова КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ наполягає, що в чинному законодавстві України чітко розділені і прописані повноваження голови КМДА та Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ заявив сьогодні під час прес-конференції.

Так, відповідаючи на запитання, яким він бачить розподіл повноважень з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, голова КМДА відповів: «Мені не треба думати, в тому плані, що це виписано в законодавстві. Є повноваження, які сьогодні чітко визначені за міським головою, є повноваження, які чітко визначені за головою Київської міської держадміністрації. Тому я не буду читати лекцію. Треба взяти закон і подивитись».

На прохання журналістів назвати хоча б деякі повноваження, що закріплені за Київським міським головою, О.ПОПОВ зазначив, що це, зокрема, участь в розробці та формуванні бюджету Києва, який є головним фінансово-економічним документом в житті міста; відповідальність міського голови за роботу міськради. Він продовжив, що є й інші важливі повноваження, дізнатись про які можна із законодавства.

О.ПОПОВ до цього додав, що сам буде користуватися і керуватися вимогами законодавства у своїй діяльності і буде всіх змушувати це робити. «Тому що це теж одна з проблем, яку конче потрібно завершити вирішувати в плані наведення порядку в місті», - підкреслив О.ПОПОВ.

Як повідомлялося, 15 листопада Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ № 1037/2010, яким звільнив із посади голови Київської міської держадміністрації (КМДА) мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Іншим указом - № 1038/2010 - глава держави призначив на цю посаду першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА. Таким чином, вперше за 17 років посаду голови КМДА зайняв не обраний на виборах мер Києва.

Водночас у 2003 році Конституційний Суд визначив, що «Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою».

7 вересня 2010 року Верховна Рада ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ", яким надала територіальній громаді міста Києва та Київської міської ради право приймати рішення про утворення (неутворення) районних у місті рад.

Згідно із цим законом, виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади у місті Києві. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України, зазначено в законі.