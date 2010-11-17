"Батьківщина" і "Фронт Змін" можуть домовитися в Сумах

Сьогодні в Сумах під час другої сесії міської ради VI скликання депутати не змогли обрати секретаря міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, ситуація загострилася, коли міський голова Сум Геннадій МІНАЄВ запропонував на посаду секретаря міськради депутата від Партії регіонів, керівника фракції ПР Олексія МОВЧАНА. У свою чергу керівник фракції партії «ВО «Батьківщина» Олександр ЛИСЕНКО заявив на це, що його фракція відмовляється брати участь у голосуванні. За його словами, з огляду на найбільше представництво «Батьківщини» у міськраді – 36 депутатів – саме її представник повинен зайняти цю посаду. Інші варіанти фракцію не влаштовували.

Під час таємного закритого голосування представників «Батьківщини» підтримали 5 депутатів від «Фронту змін». У підсумку для участі у голосуванні зареєструвалися лише 36 депутатів, які й отримали бюлетені з одним безальтернативним прізвищем.

Як повідомив після закінчення голосування голова лічильної комісії, всі 36 депутатів проголосували «за» кандидатуру О.МОВЧАНА. Однак, для прийняття рішення про обрання секретаря міськради необхідно було 39 голосів. Таким чином, рішення не набрало належної кількості голосів і вважається не прийнятим.

На наступну сесію міськради пропозицію по кандидатурі секретаря міськради подаватимуть вже депутати від більшості. Якщо фракції партій «ВО «Батьківщина» та «Фронт Змін» домовляться між собою, то на цю посаду від першої з них пропонуватиметься заступник міського голови Сум – керуючий справами виконкому міськради Віктор ВОЛОНТИРЕЦЬ, який на останніх виборах мера Сум зайняв друге місце.

Сьогодні ввечері сумський осередок партії «Фронт Змін» також поширив заяву, в якій наголошується, що голосування за персональний склад виконкому було сфальсифіковано, у зв’язку з чим ця політична сила звернеться до суду і до прокуратури.