"Фронт змін" звинувачує голову Сумської міськради в підтасовці

Партія «Фронт Змін» заявляє, що депутати її фракції у Сумській міській раді не голосували сьогодні під час сесії за персональний склад виконкому міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні ввечері поширила прес-служба Сумського осередку партії.

Як повідомляється у заяві, «Фронт Змін» «неодноразово наголошував: позиція партії принципова – не підтримувати політичних рішень, які суперечать інтересам громади Сум, не створювати більшості з Партією регіонів». «Ця позиція залишається незмінною», – наголошується у заяві. При цьому підкреслюється, що «на сесії міськради «Фронт Змін» не брав участі в голосуванні за запропоновану міським головою Геннадієм МІНАЄВИМ кандидатуру Олексія МОВЧАНА на посаду секретаря Сумської міської ради шляхом відмови взяти бюлетені».

«Під час першого голосування за новий склад міськвиконкому «Фронт Змін» знову висловився категорично проти.

Що стосується другого голосування, яке відбулося всупереч регламенту, «Фронт Змін» дотримався такої ж позиції.

Ми маємо відеодокази того моменту, коли на запит міського голови «Скільки «Фронт Змін»?» було оголошено, що партія не проголосувала за рішення, однак на повторне запитання від Г.МІНАЄВА: «Скільки?» - пролунало «п’ять плюс один». Хоча жоден представник Фронту Змін не підняв руки, про що свідчить відповідний відеозапис. Запевняємо: «Фронт Змін» не отримав жодних привілеїв чи посад від такого голосування», - говориться у тексті заяви.

«Рішення про обрання виконкому нелегітимне: виконком не був обраний депутатами, він був призначений міським головою Геннадієм МІНАЄВИМ.

«Фронт Змін» оскаржить рішення про обрання виконкому в судовому порядку. Подібні спроби узурпації влади окремими одіозними лідерами та підтасовки голосування не повинні ввійти у звичку – їх необхідно припинити», – заявив сумський партосередок «Фронту Змін».