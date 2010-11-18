Сумська міськрада проголосувала за відставку уряду Азарова

17 листопада депутати Сумської міської ради VI скликання на сесії підтримав Резолюцію мітингу протесту підприємців обласного центру, який відбувся учора, 16 листопада у Сумах, проти ухвалення Податкового кодексу із вимогою негайної відставки уряду Миколи АЗАРОВА і голови Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємці також вимагають встановити ставку відрахувань Єдиного соціального внеску в розмірі не більше 20% від мінімальної зарплати, зробити це негайно до вступу в дію Закону про Єдиний соціальний внесок.

«Ми висловлюємо недовіру урядові України, особисто Миколі АЗАРОВУ, діяльність якого веде до економічної прірви, і вимагаємо його негайної відставки. Ми вимагаємо відставки голови Держкомпідприємництва БРОДСЬКОГО за фактичне знищення Держкомітету, цілеспрямовану роботу по знищенню малого бізнесу», - йдеться у Резолюції мітингу підприємців, яку підтримали депутати міськради.

За рішення про підтримку вимог представників малого і середнього бізнесу проголосував 41 депутат із 76 присутніх: 35 - від фракції партії «ВО «Батьківщина», 5 – від «Фронту Змін» і один депутат - від партії міського голови Сум Геннадія МІНАЄВА «Рідне місто ».

Сам Г.МІНАЄВ назвав це рішення політичним.

«Я теж підтримую це звернення, але без політичних вимог. Давайте не ухвалювати політичних рішень», - закликав він депутатів.

Решта депутатів міськради - від фракцій партії «Рідне місто», Партії регіонів і КПУ - не голосували за підтримку вимог підприємців.