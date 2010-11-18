Підприємці погрожують владі акціями непокори

Учасники мітингу під стінами Верховної Ради погрожують владі постійними безстроковими акціями протесту в разі, якщо Податковий кодекс буде ухвалений і Президент його підпише.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні з трибуни ВР лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО, зачитуючи звернення учасників акції протесту.

За словами І.КИРИЛЕНКА, мітингувальники вимагають зняти проект Податкового кодексу з розгляду, відправити у відставку тих, хто причетний до його розробки, та ухвалити законопроект, який гарантує збереження спрощеної системи оподаткування.

Також мітингувальники вимагають, аби місцеві ради негайно скликали позачергові сесії і дали оцінку даному проекту.

Крім того, протестувальники від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА вимагають заветувати Податковий кодекс, якщо ВР все ж його ухвалить.

«Якщо влада все ж піде на те, аби ухвалити і запровадити Податковий кодекс, учасники акції змушені будуть захищати своє право на життя та право на підприємницьку діяльність безстроковими акціями та акціями громадської непокори», - сказав І.КИРИЛЕНКО, зачитуючи звернення учасників протесту.

За його словами, під цим зверненням уже зібрано підписи сотень тисяч українців, і ці підписи найближчим часом надійдуть до парламенту.