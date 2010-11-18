Єфремов пропонує опозиції кинути відра і сісти працювати

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ закликав опозицію «не займатися самопіаром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради.

За його словами, опозиція хоче «внести подальшу плутанину в нашій державі».

О.ЄФРЕМОВ закликав «колег по парламенту не займатися самопіаром, а сісти і скрупульозно працювати над серйозним документом, від ухвалення якого залежить доля багатьох людей у нашій державі».

За його словами, в цій справі «ваш (представників опозиції) внесок у розробку цього документа (Податкового кодексу) може бути значно вагомішим, ніж носити відра по залу і кидатися документами». «На це багато розуму не треба», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Він закликав представників опозиції працювати над поправками до проекту Податкового кодексу, оскільки «тут потрібно думати головою».